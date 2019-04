A procesión do Nazareno e a Esperanza, un clásico da Semana Santa pontevedresa

Procesión de Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza © Mónica Patxot

Os actos da Semana Santa pontevedresa tiveron este martes unha cita tradicional dentro da súa programación coa procesión de Xesús Nazareno e María Santísima da Esperanza.

Centos de fieis acompañaron a marcha que partiu ao redor das 21:00 horas da Igrexa de San Bartolomé para percorrer boa parte do centro histórico, concretamente as rúas Sarmiento, Isabel II, Princesa, Praza do Teucro, Manuel Quiroga, Soportais, Ferrería, Paseo Antonio Odriozola, Pasantería e de novo Sarmiento para recollerse no templo.

A xornada estivo protagonizada pola Confraría do noso Pai Xesús do Silencio con acompañamento da Confraría da Maior Dor.

Este mércores a testemuña tómao a Procesión da Santísima Virxe da Soidade e Xesús Nazareno coa Cruz ao lombo, que partirá ás 21:00 horas da Basílica de Santa María con participación da Confraría da nosa Nai da Maior Dor, con representantes doutras agrupacións participantes na Semana Santa.