A Comunidade de Montes de Ardán pide melloras na Casa da Cultura

Esta semana a alcaldesa de Marín María Ramallo mantiña un encontro coa directiva da Comunidade de Montes de Ardán para estudar as demandas que solicitan desde esta organización. Principalmente as súas peticións céntranse nas melloras da Casa dá Cultura e outras xenéricas para a parroquia.

O centro cultural acolle unha gran variedade de actividades ao longo do ano e os comuneiros trasladaron a necesidade de acometer melloras na contorna coa renovación do peche do recinto e o asfaltado da zona próxima para crear unha zona de xogo infantil, ademais doutra de aparcadoiro e esparexemento.

Solicitaron tamén ampliar a estrada do cemiterio á altura de Monte de Vios, asumindo o compromiso de conseguir as cesións veciñais necesarias para a execución do proxecto que o Concello ten previsto encargar, segundo informan desde o goberno local de Marín.

Ademais aproveitaron para trasladar ao Concello o agradecemento por acometer a obra da senda de Vilaseca - Lapamán, ademais das melloras nas proximidades ás praias de Ou Santo e de Ribeira.

A Comunidade de Montes de Ardán xestiona 70 hectáreas de terreo, no que xestionan a limpeza e mantemento do monte, das pistas forestais e da Casa de Cultura.