VÍDEO.- Pontevedra estrea spot turístico da cidade

Coincidindo coa Semana Santa a concellería de Promoción Económica de Pontevedra presentou un novo anuncio promocional da cidade.

Trátase dun vídeo realizado por Produciones Mutantes que, sinalan, pretende facerse eco do que jace grande a unha cidade como a Boa Vila, as súas xentes.

"En Pontevedra non acollemos turistas, facemos amigas e amigos", reza o lema da campaña, que pretende ensinar ao mundo a maneira de vivir na cidade do Lérez.

Os preto de 80 figurantes que aparecen no vídeo promocional non son actores, senón veciños da cidade.

Para a rodaxe contouse co director de fotografía portugués Abel Rosa, profesional con ampla traxectoria no mundo do cinema.