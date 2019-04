Investigan se o sistema de autopilotado dun Tesla está detrás dun accidente con dúas feridas leves en Poio

Accidente dun coche eléctrico Tesla na PO-308 en Poio © Policía Local de Poio Accidente dun coche eléctrico Tesla na PO-308 en Poio © Policía Local de Poio

Dúas mulleres resultaron feridas, en principio de prognóstico leve, este sábado nun accidente de circulación ocorrido na estrada PO-308 ao seu paso pola parroquia de San Xoán de Poio.

En concreto o suceso tivo lugar pouco despois das 12:30 horas do mediodía á altura do viario que sobe cara ao Concello e o Mosteiro, cando o vehículo no que viaxaban, un coche eléctrico da marca Tesla, saíu da vía impactando con outro turismo que estaba aparcado.

A Policía Local investiga agora as causas e se detrás do mesmo atópase o sistema electrónico de autopilotado co que conta o coche.

"Non se descarta algún fallo" neste sistema, sinalaron, aínda que "faltan datos" polo momento para confirmar se esta é a causa do accidente.

As dúas mulleres que viaxaban a bordo do Tesla, condutora e acompañante, foron trasladadas en ambulancia ao Hospital de Montecelo.