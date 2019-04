As eleccións ficticias de facultade de Ciencias Sociais, un simulacro da realidade social

Disposición de tampóns e compresas nos baños de mulleres por Anti Publi Publi Club. O seu lema: "se nos baños hai papel hixiénico, por que non hai tampóns?" Un claro exemplo dun tema recorrente na loita feminista, "ter a regra non é un luxo", polo tanto os produtos de hixiene íntima tampouco deberían selo.

Sentada feminista. O 9 de abril os integrantes de Anti Publi Publi Club organizaron unha sentada feminista para reivindicar o papel da muller no ensino universitario. Entre as súas demandas estaban a disposición gratuita de produtos de hixiene, a incorporación aos plans docentes das aportacións femininas nos diferentes campos ou a inclusión de materias relacionadas co xénero en todos os graos universitarios.