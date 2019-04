Cae un ladrón que se facía pasar por axente da lei para roubar a vendedores da ONCE

Un home de 39 anos de idade, con antecedentes policiais, foi detido pola Policía Nacional como presunto autor dun delito de furto de múltiples cupóns, boletos de lotería instantánea e recadacións diarias.

Segundo informaron fontes oficiais da Comisaría Provincial de Pontevedra a investigación iniciouse por mor da denuncia presentada por un vendedor de cupóns que foi vítima deste individuo que lle furtou unha gran cantidade de cupóns valorada en 2.410 euros.

Na súa declaración a vítima afirmaba que un individuo, que se presentou como garda civil, manifestoulle que estaba a levar a cabo un operativo de vixilancia para deter ao autor dos roubos que estaban a sufrir ao parecer os vendedores da ONCE.

Tras gañarse a confianza do vendedor o individuo achegouse ata o vehículo que o empregado da Once tiña estacionado na zona e preguntoulle polas cousas que gardaba no coche e nun momento dado subtraeulle a carteira e a bolsa cos cupóns, e boletos de lotería instantánea, tras o cal saíu fuxindo á carreira.

Este individuo tratou de cobrar os múltiples boletos con varios premios

A segunda denuncia presentouse días máis tarde cando a outra vendedora achegóuselle un individuo, neste caso identificándose como inspector de policía, e iniciou unha charla ata gañarse a súa confianza chegando a entregarlle a mochila de forma voluntaria onde gardaba parte da recadación e ofrecéndose para volver máis tarde e acompañala para que non lle subtraesen nada.

Ao pasar un tempo e ver que este individuo non volvía comezou a sospeitar e chamou aos seus xefes para comunicarlle o ocorrido. No interior da mochila había unha gran cantidade de cupóns e 350 euros de recadación ademais da súa carteira con documentación persoal e 40 euros.

Grazas á colaboración dos vendedores así como da dirección da ONCE os axentes lograron identificar ao presunto autor dos feitos que foi interceptado ás portas dun supermercado da cidade cando pretendía acompañar ás empregadas no seu traslado da recadación do día tras gañarse a súa confianza, aínda que grazas ás súas sospeitas os axentes puideron detelo nese mesmo momento.