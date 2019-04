Mariano Rajoy regresa a Pontevedra para arroupar a Ana Pastor na campaña das xerais

O ex presidente do Goberno, Mariano Rajoy, desembarca na campaña do Partido Popular ás eleccións xerais do 28 de abril. Farao en Pontevedra, onde arroupará á candidata popular, Ana Pastor. Será nun mitin que se celebrará este venres 12 de abril, ás 20.30 horas, no auditorio do centro social de Afundación.

O PP organiza este mitin, en parte, como unha homenaxe a Rajoy. Así o traslada o presidente provincial, Alfonso Rueda, que definiu ao seu compañeiro de partido como un home dunha "extraordinaria faceta humana", destacando as políticas que levou a cabo para sacar ao país da "peor crise da súa historia " e para facer fronte ao desafío secesionista en Cataluña.

O presidente provincial agradeceu a Rajoy que elixira Pontevedra para o seu primeiro acto de campaña, "unha cidade á que representa mellor que ninguén", xa que engadiu que "dicir Mariano Rajoy é dicir Pontevedra e estamos moi orgullosos".

Ademais de militantes, simpatizantes e amigos do presidente Rajoy, na cita tamén participarán o presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, a número un na lista ao Congreso dos populares da provincia, Ana Pastor, e o candidato á Alcaldía de Pontevedra, Rafa Domínguez.

Coa súa presencia en Pontevedra, que terá continuidade ó día seguinte cun xantar mitin no Baixo Miño, Mariano Rajoy evidencia, segundo o PP, a "gran importancia" que ten a provincia para o Partido Popular, que confía en obter un "magnífico" resultado tanto nos comicios do 28 de abril como posteriormente nas municipais do 26 de maio.

Rueda subliñou que a lista dos populares ao Congreso e ao Senado é un "valor seguro" que reúne "experiencia e xuventude" e destacou que os seus candidatos son a "mellor garantía" para a defensa dos intereses da provincia en Madrid.

Rajoy, que ata agora mantívose á marxe da precampaña de Pablo Casado, decidiu acompañar a Pastor, unha das súas máis estreitas colaboradoras, no que será un dos principais actos de campaña da actual presidenta do Congreso.