Vinte e cinco mil enfermeiros súmanse ás pólizas colectivas de AMA Vida

O presidente de AMA Vida, Dr. Diego Murillo, e o presidente de CECOVA, José Antonio Ávila Olivares © A.M.A.

AMA Vida asinou a póliza colectiva de Vida co Consello de Enfermería da Comunidade Valenciana (CECOVA), que agrupa os Colexios de Enfermería de Valencia, Alacante e Castellón, constituíndo un importante colectivo de máis de 25.000 profesionais.

O acordo tivo lugar onte, na sede de A.M.A., coa rúbrica do presidente de AMA Vida, Dr. Diego Murillo, e o presidente de CECOVA, José Antonio Ávila Olivares.

A cobertura de AMA Vida axuda a complementar e asegurar os enfermeiros da Comunidade Valenciana un capital por falecemento poñéndoo a disposición dos seus familiares.

A calidade e a vocación de servizo aos profesionais sanitarios son dúas das claves do éxito de A.M.A. Grupo e das entidades que o constitúen. Todos os colectivos do sector da saúde están convencidos de que ante calquera continxencia no desenvolvemento da vida laboral ou persoal poderán contar cunha compañía que os apoia permanentemente.

Este apoio e confianza contribuíu a que A.M.A. estea considerada como a aseguradora máis fiable e solvente do sector, cunha traxectoria que supera os 50 anos, máis de 650.000 asegurados e máis dun millón de pólizas contratadas.

Este acordo reforza aínda máis a estreita relación e confianza que mantén o CECOVA con A.M.A. Grupo.

Diego Murillo, presidente de AMA Vida, destacou que "hoy celebramos un año de la puesta en marcha de AMA Vida. Hemos superado todas las expectativas, con pólizas por valor 2,6 millones de euros en este primer año. La sanidad ha respondido a nuestra oferta y hoy contamos con 114.000 asegurados más, a través de las casi 600 pólizas individuales y las 56 colectivas que ya hemos firmado".

"Celebramos este año de vida con la firma de una póliza muy especial, con CECOVA, porque firmar una póliza con 25.000 enfermeros no es algo frecuente", afirmou Diego Murillo.

Para José Antonio Ávila Olivares, presidente de CECOVA, este acordo supón "un plus a la colegiación de todos los enfermeros de la Comunidad Valenciana. Desde la creación de nuestra profesión, teníamos dos objetivos, proteger a los enfermeros en el ejercicio de su profesión, que se consiguió con el seguro de RCP de A.M.A., y asegurar el fallecimiento de nuestros colegiados, que hacemos ahora con esta póliza".

"A.M.A. ha demostrado a lo largo de los años que es una compañía en la que se puede confiar, es una empresa solvente y, sobre todo, está especializada en el sector sanitario", subliñou José Antonio Ávila.