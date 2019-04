A Denominación de Orixe protexida Mexillón de Galicia estrea novo regulamento

Mexillón CC BY-NC-SA Juan Mejuto

O Diario Oficial de Galicia publica este luns o novo regulamento da Denominación de Orixe Protexida (DOP) Mexillón de Galicia e do seu Consello Regulador. Desta forma quere adaptarse ao actual marco normativo.

A Xustiza anulara a orde aprobada pola Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos en agosto de 2008. Esta situación provocou que se retomase o regulamento anterior, que se remitía ao ano 2000.

Neste novo documento recóllese o nome e o fundamento dá protección do produto, o ámbito de protección, a necesaria diferenciación das marcas ou o logotipo da denominación xeográfica. Tamén se establecen os criterios que debe seguir o Consello Regulador á hora de elaborar os rexistros de inscritos na denominación, como tramitar as solicitudes de inscrición e tamén de altas e baixas. Recolle ademais o réxime económico, administrativo e contable do organismo.

A duración do mandato dos integrantes do pleno en catro anos, aínda que coa posibilidade de que sexan reelixidos. A celebración de eleccións debe ser publicada no Diario Oficial de Galicia.