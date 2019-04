Os ecoloxistas de Anduxía fan propostas aos políticos locais

A Asociación Ecoloxista de Bueu Anduxía enviou aos grupos politicos que se presentan ás próximas eleccións municipais un documento con propostas de melloras medioambientais para a vila.

Segundo explicou o presidente desta asociación, Suso Framil, "consideramos que este documento pode ser útil para os grupos políticos".

Entre outras propostas, Anduxía pide que se acometa a segunda fase de rexeneración da praia de Pescadoira, a redacción de estudos de intervención sobre o dique do porto de Beluso para recuperar a praia ou a desafección das zonas de praia urbana adscritas a Portos de Galicia como é a totalidade da praia de Pescadoira e parte das da Banda do Río e Beluso.

Tamén propoñen a ampliación da zona peonil no inicio do porto de Bueu e instalación dunha marquesiña na parada de autobús, e a ampliación da beirarrúa entre a praza de abastos e o monumento as Mariñas, ademáis da creación dun espazo de integración porto-cidade no porto de Beluso.

Anduxía tamén sinala que a segunda parte do paseo que discorre entre a Robaleira pequena e Bueu, sobre os penedos, "tería un impacto ambiental moi grande" e por iso, propoñen que continúe ao carón da estrada ata a súa conexión coa estrada C-550 que sube cara Beluso.

Outras ideas que suxiren aos partidos políticos son: Continuar coa tramitación do paseo Agrelo Portomaior, instalar aparcadoiros para bicis, instalar iluminación na rotonda de saída ao parque industrial dende o corredor do Morrazo ou dotar dunha varanda de protección para os peóns, entre a beirarrúa e a estrada C551, na "Volta do Pino".

Tamén fan propostas para mellorar a depuradora de augas residuais, a separación de pluviales e fecales na rede de saneamento, aumentar o número de composteiros comunitarios e individuais e ampliar o horario de apertura do punto limpio.

Finalmente recollen a idea de musealización do estaleiro de Purro, a creación dunha Aula arqueolóxica de Pescadoira, a plantación de árbores autóctonas na zona das Lagoas ou a prohibición da caza en Cabo Udra.