Ponte Caldelas súmase ao Pacto de alcaldes polo clima e a enerxía

O Concello de Ponte Caldelas aprobou por unanimidade plenaria a súa adhesión ao Pacto de alcaldes polo clima e a enerxía. Trátase dunha iniciativa mundial para loitar contra o cambio climático.

O goberno local de Ponte Caldelas formado polo PSdeG-PSOE, AVP e BNG presentaba unha moción no último pleno, que contou co apoio do Partido Popular.

Adoptaranse medidas para o freo do cambio climático coa rebaixa de consumos enerxéticos e o cambio de enerxías fósiles por outras renovables. A intención é reducir a utilización de carbono no municipio.

O Concello dispón de dous anos para aprobar un plan de acción. Posteriormente, de forma bianual, haberá que analizar os avances de fronte ao 2030. Será necesario rebaixar nun 27% o consumo enerxético e un 40% as emisións de CO2. Este pacto que naceu en Europa conta co apoio xa de case 8.000 autoridades locais. En Galicia atópase coordinado pola consellería de Medio ambiente.