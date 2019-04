O Millo Corvo volve ser sinónimo de festa esta fin de semana en Bueu

XXI Encontro- Degustación do Millo Corvo ©

Bueu volve celebrar esta fin de semana o Encontro – Degustación do Millo Corvo, que chega á súa vixésimo primeira edición no lugar de Meiro cunha variada programación gastronómica e cultural.

Este ano, a programación comezará o venres 5 de abril, ás 18.00 horas cunha Muiñada nos Muíños do Canudo, para o que se contará cun conxuro especial a cargo de 'A Pitonisa Felisa'.

O encontro continuará ao longo da fin de semana na carpa situada na Morada, en Meiro, onde o sábado se abrirá unha Ecotaberna, con exposición e venda de produtos naturais e orgánicos a partir das 11.30 horas. Ás 12.00 horas, José Suárez Otero, coordinador científico das intervencións arqueolóxicas no Monte do Facho da USC, impartirá unha charla sobre o monte Facho e as actuacións realizadas neste espazo cangués.

Ás 14.00 horas actuarán o grupo de Gaitas Os Liboreiros e o Grupo de Danzas Pais de San Roque. Pola tarde, a partir das 16.00 horas, Manuel Paraíso e Sofía Oliveira, da Cofradía Urtiga de Portugal, falarán sobre as potencialidades da ortiga, e a continuación será a quenda de Carlos Piñeiro Menduiña, da Cooperativa Pouso da Serra, quen disertará sobre o aproveitamento sostible dos nosos montes.

Ás 18.00 horas continúa a programación cun obradoiro de doces con millo corvo a cargo de Merchi Rodal, coñecida por ser a reposteira do programa da TVG Larpeiros; ás 19.00 horas Fermín Fernández, de Algamar, presentará as algas do país como un petisco do mar, e ás 20.00 horas, David Middleton, da AMV- Amig@s do Morrazo Verde, será quen fale dos viños ingleses tradicionais feitos con froitos e flores colleitados no montes. Xa pola noite, unha actuación musical co grupo folk Donicelas, de Salceda de Caselas, pechará a xornada.

O domingo ás 11.30, a Asociación de animación sociocultural e turística 'A Illa dos Ratos' coordinará un roteiro polos Muíños do Canudo e ás 14.00 horas actuará o grupo tradicional Airiños da Capela. Pola tarde, terá lugar unha presentación das conservas María Tola (que incluirá obradoiro e degustación de Petiscos con Estrugas), un encontro Slow Foog e peche coa actuación do grupo folk vigués Os Carunchos.

A festa do Millo Corvo naceu no ano 1998 coa vocación de recuperar esta variedade de millo negro que se utilizaba no pasado e que se foi perdendo co paso do tempo. A iniciativa xurdiu da Asociación Cultural Meiro e está declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Este ano conta coa colaboración do Concello de Bueu e a Deputación de Pontevedra.