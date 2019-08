Nove formas diferentes de gozar dos petróglifos en familia

Exhibición de Fundición Prehistórica no Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro © Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro Entrada do parque arqueolóxico de Campo Lameiro © Parque Arqueológico de Campo Lameiro Visitantes no Parque Arqueolóxico da arte Rupestre de Campo Lameiro © Parque Arqueolóxico da arte Rupestre de Campo Lameiro Labirintos de Mogor (Marín) © Terras de Pontevedra Pedra dos Mouros en Mogor (Marín) © Terras de Pontevedra "Labirinto" de Robert Morris na Illa das Esculturas (Pontevedra) © Terras de Pontevedra Área Arqueolóxica de Tourón (Ponte Caldelas) © Terras de Pontevedra Área Arqueolóxica da Caeira (Poio) © Terras de Pontevedra Centro de Interpretación dos Petróglifos de Mogor (Marín) © Terras de Pontevedra Labirintos de Mogor (Marín) © Terras de Pontevedra Centro Arqueolóxico da Caeira (Poio) © Terras de Pontevedra Centro Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro © Terras de Pontevedra Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro © Terras de Pontevedra Centro Arqueolóxico de Tourón (Ponte Caldelas) © Terras de Pontevedra

Se estás pensando en visitar Terras de Pontevedra coa familia, seguro que xa tes feita una lista cos sitios imprescindibles que cada un de vos quere visitar.

Cunha das maiores concentracións de Arte Rupestre de toda Europa, existen multitude de áreas arqueolóxicas que engadir a esa lista, pero ¿sabías que tamén hai moitas actividades coas que podedes gozar dunha forma distinta dos petróglifos cos nenos?

A continuación, recompilamos algunhas das actividades favoritas das familias para descubrir os gravados prehistóricos de Terras de Pontevedra:

1- VISITAR OS PETRÓGLIFOS CUN ARQUEÓLOGO

Aínda que os gravados rupestres se poden visitar perfectamente por libre, os Centros de Interpretación de Mogor, Tourón e o Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro organizan visitas guiadas ás que poden asistir nenos e adultos.

Podes realizar estas visitas para grupos durante todo o ano, previa reserva. Ademais, nos casos de Mogor e Campo Lameiro existe un calendario oficial de visitas para os meses do verán e outras datas sinaladas. Nas redes sociais de Terras de Pontevedra publicamos as próximas datas dispoñibles no calendario.

2- TOCAR OS PETRÓGLIFOS

Os gravados rupestres están catalogados como Ben de Interese Cultural e, polo tanto, están protexidos dunha maneira excepcional. Para evitar o seu desgaste e que cada vez sexa máis difícil velos, non podemos pisalos nin pintar os seus sucos.

Pero no Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro podemos sentir os petróglifos a través das "pedras tocables", unhas reproducións creadas para que tanto nenos como maiores poidan sentir os sucos da rocha.

3- PENETRAR NAS SÚAS FORMAS

Un dos gravados rupestres máis famosos de Galicia é o coñecido como Pedra do Labirinto, unha peza única que nos fai recordar os gravados doutras partes do mundo.

No Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro contan cunha reprodución a grande escala deste petróglifo, polo que podemos camiñar e imaxinar que podía representar ou por que fixeron un debuxo tan diferente ao resto dos que podemos atopar nesta zona da península.

Outro gran labirinto que se inspira nos atopados en Mogor é o que podemos atopar na Illa das Esculturas, en Pontevedra. Neste caso, trátase dun labirinto de granito con paredes de dous metros de altura e 12 metros de diámetro, obra do artista americano Robert Morris.

4- EXPERIMENTAR DE PRIMEIRA MAN A VIDA PREHISTÓRICA

No Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro organízanse numerosas actividades e obradoiros para familias e nenos de todas as idades, nos que poderán aprender cousas novas sobre a Idade do Bronce, a arqueoloxía e as lendas e mitos que se agochan tras os petróglifos.

Entre os seus obradoiros máis populares están os de cerámica, a creación de lume prehistórico ou os de pintura rupestre. Realízanse durante as fins de semana de xullo e agosto en horario de mañá e tarde (é necesario reservar), pero tamén se poden contratar para grupos durante todo o ano.

No parque existe tamén un pequeno poboado da Idade de Bronce, ao que se pode acceder coa entrada ordinaria. Nel se reproducen a escala real as teorías dos arqueólogos sobre a vida dos homes e mulleres que realizaron estes gravados.

5- FALAR CON HOMES PREHISTÓRICOS

Outra interesante actividade en familia que se pode realizar no Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro é a visita teatralizada. Nela, uns homes e mulleres prehistóricos guiarannos polos segredos do parque e as súas vidas, hai más de 4.000 anos.

Realízanse distintas visitas ao longo do ano, especialmente na tempada alta. É recomendable reservar.

6- VER OS PETRÓGLIFOS DE NOITE

Unha das mellores formas de ver os petróglifos é de noite, cando a luz das lanternas permite distinguir con maior claridade os sucos na rocha. Por iso, o Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro e o Centro de Interpretación dos Petróglifos de Mogor organizan visitas de noite.

En ambos casos, é suficiente con reservar segundo o calendario publicado no verán, ou solicitar unha visita personalizada para grupos durante o resto do ano.

Tamén se realizan ao longo do ano visitas ao atardecer aos distintos Centros Arqueolóxicos. Atoparás esta información nas nosas redes sociais.

7- ENTENDER COMO SE DESCOBREN OS PETRÓGLIFOS

Os gravados sempre estiveron aí, pero poucos foron os capaces de velos. No Centro Arqueolóxico da Caeira, en Poio, podemos aprender máis cousas sobre un dos primeiros investigadores da arte rupestre en Galicia: Ramón Sobrino Buhigas, así como do descubrimento dalgúns dos gravados máis representativos do norte de España.

No Museo de Pontevedra consérvanse tamén os baleirados de escaiola que utilizou o investigador na década de 1920 para catalogar os Labirintos de Mogor.

8- ACCEDER AOS GRAVADOS "INACCESIBLES"

Gran parte da Arte Rupestre atópase no medio dos montes, o que dificulta que poidamos gozalos en familia. Isto sucede, por exemplo, con Pozo Ventura, en Poio, ou coa Pedra das Ferraduras, en Fentáns.

Podemos ver reproducións destes gravados a tamaño real nas exposicións do Centro Arqueolóxico da Caeira (Poio) e no Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro.

Tamén podemos ver algúns gravados orixinais no Museo de Pontevedra, que conta cunha importante colección de restos prehistóricos.

9- SEGUINDO OS ITINERARIOS DA APP DE TERRAS DE PONTEVEDRA

Terras de Pontevedra oferta numerosos atractivos para as familias. Segue os itinerarios temáticos na aplicación móbil para descubrir algún dos tesouros mellor gardados de Galicia e goza dun territorio sen igual.

Podes descargar a app para Android e iOS neste enlace: app.terrasdepontevedra.org