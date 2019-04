A memoria de Nahír, a nena con parálise cerebral, marca novas campañas de recollida de tapóns

Homenaxe á familia de Nahír por parte da Fundación Amigos de Galicia © Almudena Dapena

Un ano despois do falecemento de Nahír Jiménez, a nena con parálise cerebral infantil 'que co seu sorriso conquistou ao mundo', a Fundación Amigos de Galicia lembra que continúa a recollida de tapóns en toda Galicia para outros menores con problemas similares aos da pequena, como é o caso de Jonatan Viver, un neno de 12 anos de Santiago de Compostela con Síndrome de Hunter, enfermidade dexenerativa que afecta a 50 nenos en España. Desde este colectivo lembran que sen a colaboración cidadá, estas campañas non se poderían levar a cabo.

O obxectivo destas recollidas é poder pagar os tratamentos dos nenos que teñen 'enfermidades raras' e tentar achegar máis recursos para normalizar a súa vida e que non lles falten medios.

A nai de Nahír explicou durante a homenaxe realizada durante a mañá deste xoves na Casa Azul, que "necesitamos que se mejore la calidad de vida de estos niños y que tengan un futuro mejor" porque "tenemos que ir a lo privado y es triste decirlo".

Jesús Busto, Director Xeral da entidade, reclamou para estes nenos e nenas que "las administraciones se hagan cargo de esos gastos" e así poidan cubrir as súas necesidades básicas.

Ademais da recollida de tapóns solidarios, esta asociación impulsa o proxecto 'Sensibilización en centros escolares de toda Galicia sobre a importancia do voluntariado' co obxectivo de concienciar aos menores sobre a importancia de valores como a igualdade, o compromiso, o altruísmo ou o valor da solidariedade.

Para máis información sobre os puntos de recollida de tapóns, consultar a páxina web da Fundación Amigos de Galicia.