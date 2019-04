Acepta dous anos de cárcere por partirlle a boca a outro home na rúa Cobián Roffignac

A Sección Segunda da Audiencia de Pontevedra condenou pola súa propia conformidade a un home, como responsable, en concepto de autor, dun delito de lesións.

A sentenza relata que o acusado sobre as 3 horas do 7 de xullo do ano 2017, en compañía doutros tres mozos descoñecidos abordou na rúa Cobián Roffignac á súa vitima que ía acompañado dun amigo. "Sen mediar palabra o acusado, con ánimo de menoscabar a integridade física golpeou violentamente" a este outro mozo na mandíbula, recibindo despois máis golpes ignorándose se foron propinados polo acusado ou polos seus acompañantes.

Como consecuencia do ataque, o agredido perdeu tres pezas dentales e presenta cicatrices na cara "claramente visibles".

O acusado recoñeceu a súa culpabilidade e fixo efectivo o pago da responsabilidade civil, por tanto concorren neste caso as circunstancias de confesión tardía e reparación do dano causado.

En concepto de responsabilidade civil, o acusado deberá indemnizar á súa vítima na cantidade de 25.000 euros. Esta sentenza é definitiva e firme e non cabe recurso algún contra ela.