Máis de 7.000 pacientes beneficiáronse do Plan Galego de Atención ao Ictus

O Plan Galego de Atención ao Ictus foi implantado no ámbito de toda a nosa Comunidade Autónoma en xullo de 2016. Dito plan permite unha rápida identificación, notificación e traslado do paciente, e a realización dun TAC craneal, en caso dun ictus agudo ao hospital máis próximo. O obxectivo é a redución do tempo de atención e asistencia entre o inicio do ictus, a confirmación diagnóstica e o comezo dun tratamento especializado. Máis de 7.000 pacientes foron atendidos desde a súa implantación e ata o 31 de decembro do pasado ano.

A posta en marcha do Plan Ictus permitiu crear unha rede de atención a esta patoloxía en toda Galicia, xestionada como área única, para ofrecer a mellor atención á cidadanía, independentemente do lugar no que se produza, e acurtando sensiblemente os tempos de asistencia, á vez que se utilizan os recursos dunha forma más eficiente.

Dende a súa implantación e ata decembro do pasado ano realizáronse preto de 400 videoconferencias dos hospitais, na súa maioría comarcais, á Central de Atención ao Ictus. Nese mesmo período de tempo rexistráronse un total de 311 traslados desde os centros hospitalarios ás unidades de ictus.

ATENCIÓN SANITARIA DE CALIDADE

A implantación do Plan Galego de Atención ao Ictus permite unha atención de calidade, homoxénea e rápida, baseada na coordinación dos recursos asistenciais do Sergas. O Código Ictus activase polo 061 cando existe sospeita de que un paciente poida estar sufrindo un ictus isquémico (independentemente do lugar no que se atope dentro do territorio galego). O doente é trasladado ao hospital máis próximo, con independencia da área na que se atope, para realizarlle unha exploración radiolóxica que confirme o diagnóstico o antes posible e poder realizar o tratamento máis adecuado conforme as recomendacións e tempos establecidos.

O desenvolvemento do Plan de Ictus baséase na proposta dunha área única para toda Galicia, centralizada e atendida pola Central de Atención ao Ictus (CAI). A CAI confórmase como a unidade de coordinación da asistencia integral ao ictus. Nesta, un equipo de neurólogos expertos en manexo e diagnóstico do accidente isquémico cerebral atópase dispoñible as 24 horas do día os 365 días do ano, ofrecendo soporte ao diagnóstico e tratamento utilizando as tecnoloxías da información.

Grazas ao IANUS (historia clínica electrónica única en Galicia) e a televideoconferencia pódese, ademais de ver as imaxes radiolóxicas do estudio feito, avaliar a distancia as constantes do paciente, establecer o diagnóstico de certeza e comezar o tratamento específico. Isto permite guiar aos profesionais dos servizos de urxencias dos hospitais comarcais que así o precisen a terapia de fibrinolise intravenosa, ou, se é o caso e así o requirise, indicaría a trombectomía no lugar en Galicia onde se pode facer nese intre de xeito más rápido e seguro dentro da ventá terapéutica científicamente demostrada.

Deste xeito, garántese por unha banda o acceso da poboación máis afastada dos hospitais principais ao mellor recurso asistencial posible e por outra banda, o mantemento da necesaria equidade no acceso para toda a poboación galega.

UNIDADES E EQUIPOS DE ICTUS

Para cumprir con ese obxectivo, creáronse tres Unidades de Ictus, ubicadas no CHUS, no CHUAC e no Hospital Álvaro Cunqueiro, entendidas como unidades específicas de coidados agudos non intensivos para o tratamento do paciente con ictus, nas que existen servizos de radioloxía intervencionista con capacidade de realizar unha trombectomía mecánica ás persoas de calquera idade.

Tamén se crearon equipos de ictus no CHUF, HULA, CHUO, CHOP e no Hospital da Mariña. Os equipos son grupos multidisciplinares de especialistas coordinados por un neurólogo ou outro especialista experto en ictus que colaboran no diagnóstico e tratamento do paciente con ictus e contan con protocolos de coidados sistematizados.

Os máis favorecidos con este plan son os hospitais comarcais (Barbanza, Salnés, Monforte, Virxe da Xunqueira, Verín e O Barco), xa que as persoas que máis se benefician son os pacientes que viven nas áreas máis afastadas, garantindo o acceso desta poboación ao mellor recurso asistencial posible (neurólogo experto en ictus). Os servizos de Urxencias destes hospitais comarcais posúen a capacidade e a formación necesaria para realizar a fibrinolise intravenosa no caso de identificar un episodio ictus isquémico. Deste xeito queda articulada a planificación en rede asistencial da atención ao ictus en todo o territorio galego.

CÓDIGO 100

Enmarcado no plan de innovación CÓDIGO 100, a Consellería de Sanidade destinará 173.000 euros para o deseño e desenvolvemento dunha solución virtual formativa para o recoñecemento do ictus. Este proxecto, que estará definitivamente concluído no ano 2020, definirá unha estratexia formativa poboacional para a identificación temperá dos síntomas de ictus.

O obxecto deste proxecto é o deseño e desenvolvemento dunha solución innovadora baseada en tecnoloxías virtuais, que permita experimentar as sensacións que se ten ao sufrir os síntomas do ictus. Expónse unha solución con triple saída: web, escritorio e APP.

A solución pasa por realizar unha escena virtual en tempo real, que tome como referencia o vídeo que actualmente xa dispón o Servizo Galego de Saúde. Mediante a interactividade, o usuario podrá profundizar en cada fase, cada síntoma, cada experiencia, deixándolle acceder baixo demanda a contidos multimedia asociados, que lle permitan, da mellor forma posible, poñerse na situación do paciente que os está sufrindo.

Con esta solución preténdese dar cabida a toda a sintomatología coñecida, así como tentar plasmar a experiencia dos profesionais na mesma. Este proxecto busca ofrecer a mellor definición dunha solución innovadora e creativa que permita cumprir cos preceptos e obxectivos sinalados.