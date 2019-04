O bus urbano a Monte Porreiro busca atraer á xente moza

Sinatura do convenio entre o Concello de Pontevedra e Autocares Rías Baixas © Nacho Fuentes

Facer máis atractivo o autobús urbano a Monte Porreiro para os usuarios máis novos. É o obxectivo que se marca a empresa Autocares Rías Baixas que este mércores renovou o convenio co Concello para bonificar o prezo do billete aos viaxeiros habituais.

Este convenio, que se asinou por un ano e por unha contía de 71.000 euros, permitirá que os usuarios desta liña vexan bonificados os seus traxectos entre Pontevedra e Monte Porreiro a partir da sexta viaxe que fagan cada mes, en lugar dos doce que se fixaban actualmente.

Así, fronte aos 1.45 euros que se abona por un billete individual, toda aquela persoa que chegue a estes seis viaxes pasará a pagar tan só 0.78 céntimos. A bonificación será progresiva cuantos máis traxectos complétense ata que, ao chegar aos oitenta viaxes, o usuario desta liña pagará só 6 céntimos por viaxe.

O responsable da compañía, Aurelio Cuíñas, explicou que en 2018 o número de viaxeiros que usou esta liña ascendeu a 235.901, o que supón uns catro mil menos que o exercicio anterior. A pesar diso, destacou que este convenio permitiu aumentar nun 1,34% o volume de usuarios no últimos catro anos.

Nestes momentos, engadiu, hai unhas 600 persoas que teñen a tarxeta transporte que permite gozar destas bonificacións, un 9% máis que o último ano. Detectáronse mesmo usuarios que superaron os 150 traxectos ao mes.

Ademais, creceu nun 36% o número de persoas que superaron as doce viaxes que permitían acceder a este desconto para utilizar unha liña que, desde as oito da mañá, une Pontevedra e o barrio de Monte Porreiro cada quince minutos.

O convenio co Concello, que terá que ser revisado en función das adxudicacións que realice a Xunta no marco das novas concesións, permitiu segundo Cuíñas que esta liña "non fora un desastre" como outras nas que opera na comarca, onde a perda de viaxeiros chegou ata un 50% nos últimos anos.