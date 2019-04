Ponteguapa cambia as datas da repartición de plantas

A Concellería de Parques, Xardíns e Medio Natural informou do cambio de datas de repartición de plantas que se está a facer ao abeiro de Ponteguapa, a iniciativa municipal coa que Pontevedra dálle a benvida á primavera.

Quedan tres quendas de repartición por facer, após das realizadas os pasados días 29 e 30 de marzo nas praza da Peregrina e rúa Virxe do Camiño. As novas datas son as seguintes:

Xoves, 11 de abril - Praza da Audiencia - 18.00 horas

Venres, 12 de abril - Praza do Hospital - 18.00 horas

Sábado, 13 de abril - Praza José Martí - 11.00 horas

As previsións de mal tempo modifican tamén o primeiro dos obradoiros sobre Coidado das plantas e ornamentación de balcóns do paisaxista José Souto, previsto para o vindeiro xoves 4 de abril. Neste caso, mantense a data e a hora - 4 de abril, de 18 a 20 horas- porén trasládase á Casa da Luz.