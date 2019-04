Piden a expropiación dunha leira no Gorgullón por 2.669.000 euros e o xurado acorda darlle só 14.377

Os propietarios dunha leira situada no barrio do Gorgullón preto ao río dos Gafos solicitaba unha expropiación por ministerio da lei ao Concello de Pontevedra. Trátase dunha propiedade achegada á zona do Muíño e os donos reclamaban unha cantidade de 2.6669.576 euros por 723 metros cadrados.

Pola contra, despois de analizar os terreos e atender as cuestións lexislativas, o xurado de expropiacións estableceu que a cifra que debe pagar o Concello a estes propietarios é de 14.377 euros, 2.655.199 euros menos do que reclamaban.

Raimundo González, portavoz do goberno local de Pontevedra, indicaba que os terreos atópanse nunha zona rústica e que a valoración se basea nos mismos criterios que se adoptan para as expropiacións necesarias para executar a autovía A-57.

O goberno local entende, segundo Raimundo González, que esta decisión do xurado é pedagóxica porque a Administración defende o colectivo por riba dos intereses particulares.