Os gansos do Nilo pasean por Pontevedra para amosar a cidade ás súas novas crías

Paseo dos gansos do Nilo por Pontevedra © Mónica Patxot

Como cada primavera, os gansos do Nilo que residen en Pontevedra saíron de paseo pola cidade. Nesta ocasión, foron avistados nas inmediacións da Audiencia Provincial.

Unha parella de gansos adultos, acompañados das seúas catro novas crías, decidiu que este martes era un bo día para unha excursión. Foron vistos inicialmente na rúa Augusto González Besada.

Tras a alerta cidadá, tres axentes da Policía Nacional escoltáronos a pé cara o río Gafos, a través da rúa San José e a Praza da Liberdade.

Alí, coma se fora un camiño escolar, os policías protexeron aos animais mentres cruzaban a calzada e, nun momento determinado, optaron por coller en brazos ás crías. Os seus pais, mentres tanto, foron camiñando.

Esta escena, como sempre, causou unha grande expectación entre os cidadáns que os viron.

O ganso do Nilo está incluído no Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente desde 2013 polo alto risco de xerar impactos na biodiversidade.

Trátase dunha especie migratoria orixinaria do continente africano pero que desde hai varios anos empézase a ver con maior frecuencia en diferentes puntos de Galicia.