Ábrese o prazo para participar no mercado das Palmas

As inmediacións da rúa César Boente, fronte á Praza de abastos, acollerá os vindeiros días 12 e 13 de abril o tradicional mercado das Palmas, co gallo da celebración, o día 14, do Domingo de Ramos.

Este luns, 1 de abril, ábrese o prazo para que as persoas que queiran participar neste mercadillo presenten a súa solicitude.

Deberán pasar pola oficina da Administración do Mercado, situada no primeiro andar, para recoller o formulario correspondente que despois terán que presentar no Rexistro do Concello.

O prazo para presentar as solicitudes comeza o luns e remata o 11 de abril.