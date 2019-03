A Policía identifica un pai e un fillo por agredir a un veciño en Ponte Sampaio

Axentes da Comisaría Provincial a Policía Nacional de Pontevedra identificaron na tarde noite deste venres a dous veciños da parroquia de Ponte Sampaio como presuntos responsables dunha agresión a un veciño.

Os supostos agresores son un pai e un fillo residentes a poucos metros da casa da vítima, con quen terían unha mala relación veciñal. En canto ao seu veciño, resultou ferido e necesitou asistencia sanitaria.

Os feitos ocorreron pasadas as 19.30 horas deste venres no lugar de Vilar e comportaron o traslado ata a zona dunha ambulancia do 061 e unha patrulla da Policía Nacional. Os servizos sanitarios realizaron unha primeira asistencia ao ferido no propio lugar do incidente e posteriormente procederon ao seu traslado a un centro sanitario de referencia.

Segundo informaron fontes da Policía Nacional, os dous supostos agresores foron identificados por un delito de lesións, aínda que non chegaron a ser detidos. Desde a Comisaría apuntan a que a incidencia se resolveu con presenza policial na zona.

A Policía Nacional de Pontevedra abriu agora unha investigación para aclarar o ocorrido, á espera tamén de que a vítima formalice a correspondente denuncia.