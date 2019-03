Ollo! Cambia a hora este domingo: durmiremos unha hora menos

Levámolo facendo desde 1974, aínda que moitos non entendamos aínda por que. De novo, chegou o momento de cambiar de hora. Así, as 02.00 horas da madrugada do domingo pasarán a ser as 03.00 horas, o que, segundo os expertos, dará lugar a un maior aproveitamento das horas de luz ao longo da xornada.

O cambio de hora deste domingo suporá en Galicia un aforro enerxético en iluminación do un por cento no sector doméstico e do tres por cento no sector servizos, mentres que se alcanza unha diminución do consumo eléctrico total no conxunto da comunidade galega.

O Instituto Enerxético de Galicia destaca que o maior aforro deste cambio de hora repercutirá sobre todo no ámbito familiar, xa que no industrial a estrutura de produción mantense de forma constante, con independencia do horario.

A Comisión Europea aprobou o pasado martes 26 de marzo apoiar o fin do cambio de hora para 2021. Aínda que non quedou claro se se alterará por última vez a hora en marzo ou outubro dese ano, é dicir, se os países optan por manter o horario de inverno ou o de verán.

O cambio horario vén motivado pola Novena Directiva que rexe o denominado cambio de hora, de obrigado cumprimento para todos os países da Unión Europea, vixente desde o ano 1981 e que se renova cada catro anos.

Esta medida de modificación dos horarios comezou a xeralizarse a partir de 1974, cando se produciu a primeira crise do petróleo e diversos países decidiron adiantar os seus reloxos nos meses de verán para poder aproveitar mellor a luz do sol e consumir así menos electricidade en iluminación.