O BNG de Moraña denuncia a aparición dun vertedoiro ilegal na canteira das Laxes

Inicio de obra en Sabadín-Saiáns © Concello de Moraña

O BNG de Moraña comprobou sobre o terreo a existencia dun vertedoiro ilegal de todo tipo de materiais sobre a chamada canteira das Laxes, situada moi próxima ás fervenzas dos muíños das Laxes.

O BNG responsabiliza ao goberno municipal do Partido Popular de Moraña polo seu "desleixo" e "por non ser quen de atallar este tipo de situacións ao carecer dunha política medio ambiental firme".

A organización nacionalista critica que Moraña non conte cun Punto Limpo, tal e como se vén demandando xa dende hai varios anos.

O seu voceiro municipal Marcos Suárez, cre que esta sería "unha solución imprescindible para resolver este problema e atallar a aparición deste tipo de vertedoiros incontrolados por todo o noso territorio".

PLAN DE PISTAS

O Concello de Moraña acaba de comezar as obras do plan de mellora de pistas municipais, que chegará a catro parroquias e que acondicionará de xeito integral as vías da Igrexa (Lamas), Penagrande e O Casal (Laxe), San Martiño (Gargantáns) e Sabadín (Saiáns).

A empresa adxudicataria, Covsa, tras o trámite administrativo da sinatura do contrato e a realización das tarefas previas, vén de comezar cos traballos, que se centrarán no reasfaltado e noutras melloras e que se desenvolverán nunhas semanas.

A actuación conta cun investimento de 130.000 euros.