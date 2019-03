A Deputación súmase este sábado á loita contra o cambio climático

Un ano máis, a Deputación de Pontevedra comprométese a apagar as luces de todos os seus edificios e sedes entre as 20:30 e as 21:30 horas con motivo da celebración da 'Hora do Planeta' que se celebra este sábado 30 de marzo.

Desta maneira, a institución provincial súmase ao apoio da iniciativa da plataforma WWF (Fondo Mundial para a Natureza) cuxa misión é conservar a natureza, os seus hábitats e especies, e loitar contra as ameazas sobre a vida na Terra. Durante esta hora, miles de cidades, institucións e persoas de todo o mundo demostran o seu apoio global á acción conxunta a favor do planeta.

Trátase da maior campaña de mobilización que une a toda a poboación cun obxectivo común: actuar contra o cambio climático e loitar contra a perda da natureza. O que comezou no ano 2007 en Sydney e estendeuse a 135 países en 2011, este ano xa conta co apoio de 188 países comprometidos e apagaranse un total 17.900 monumentos en todo o mundo.

Os edificios provinciais que quedarán ás escuras serán o Pazo Provincial, Edificio Administrativo, sede de Turismo Rías Baixas (Palacete das Mendoza) e, na medida do posible, as instalacións do Museo Provincial.