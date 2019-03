Homenaxe aos Mercedes Clásicos en Ponte Caldelas

Presentación da concentración de Mercedes Clásicos en Ponte Caldelas © Concello de Ponte Caldelas

Ponte Caldelas acollerá o vindeiro domingo día 7 de abril unha concentración de vehículos Mercedes clásicos.

A localidade pontevedresa é unha das sedes nas que o W123 Club España organizará concentracións simultáneas, xunto ás previstas en Cudillero (Asturias), Cerdanya (Lleida), Navacerrada (Madrid), Ayamonte (Huelva) e Cabo de Palos (Murcia).

A Concentración está dedicada ao modelo que hoxe se coñece como Clase E de Mercedes fabricado entre os anos 1976 e 1985, un coche que se denomina no mundo enteiro como W123, pero que en Galicia adóitase denominar Mercedes 300 D por ser esta a versión máis vendida.

O programa do día dará comezo ás 9.30 horas no castelo de Soutomaior coa recepción, inscrición e entrega de acreditacións, mentres que a chegada a Ponte Caldelas está prevista para as 13.00 horas. Os coches quedarán expostos na contorna da Alameda.