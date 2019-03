O break dance súmase á oferta do Marín Atlantic Open de baile

Presentación do Marín Atlantic Open de baile © Concello de Marín

O pavillón marinense da Raña ten unha cita durante toda a fin de semana co baile, concretamente cunha nova edición do Marín Atlantic Open.

Desde 2012 a Academia Pasos Baile Galicia organiza esta actividade, que este ano se abre a novas disciplinas como o break dance, que aparece como posible deporte olímpico nun futuro próximo.

O alumnado do grupo de hip hop Rainbow Crew de Marín, pertencentes á Escola Deportiva Municipal de Hip Hop, foron os protagonistas e encargados de presentar, xunto ao concelleiro de Deportes, Antonio Traba, a edición do evento.

A actividade na Raña comezará ás 11:00 horas do sábado e finalizará ao redor das 19:00 horas do domingo 31 de marzo.

Ademais das habituais competicións de bailes latinos e standard das mañás de sábado e domingo, das competicións de danza coreográfica e hip hop do sábado tarde ou das competicións de bailes caribeños do domingo tarde, o break dance terá o seu espazo ás 21:00 horas do sábado.