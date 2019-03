Atribúen falso testemuño a unha testemuña crave no xuízo a un empresario portugués por tentar matar á súa muller nun hotel de Vigo

Carlos Inácio Pinto, acusado de tentar asasinar á súa esposa nun hotel de Vigo © Mónica Patxot Juan Carlos Aladro, fiscal xefe de Pontevedra © Mónica Patxot

A Fiscalía e a acusación popular do xuízo contra o empresario portugués Carlos Inácio Pinto por tentar matar á súa muller nun hotel de Vigo teñen serias sospeitas sobre a credibilidade dunha testemuña que podería resultar clave para reducir a carga de culpabilidade do acusado.

Trátase dunha muller que en decembro de 2016 acudiu á Policía para achegar un testemuño sobre os feitos, que ocorreran meses atrás, en maio dese ano. A muller asegurou ver á vítima no baño dun establecemento hostaleiro de Vigo cunha maza na man que podería ser a logo utilizada polo agora acusado para tentar matala. Segundo esa testemuña, esa maza xa a tería a vítima o día anterior aos feitos, de modo que confirmaría unha das teses da defensa de que foi a muller a que levaba xa esa ferramenta na maleta e non o seu marido para tentar matala.

Esta testemuña compareceu este xoves na segunda sesión do xuízo contra Carlos Inácio Pinto na Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra. Reiterou que vira á muller e que quedou co detalle da maza e co calzado que levaba, uns zapatos moi característicos de leopardo. Con todo, tanto o fiscal como a acusación particular detectaron incoherencias no seu relato e pediron ao tribunal que lle mostrase a maza que supostamente vira. A muller dixera que era negra e a realmente usada no crime, que estaba na sala como proba, era de aceiro gris claro.

Unha vez terminado o xuízo, e antes de que queda visto para sentenza, o fiscal do caso, Juan Carlos Aladro, pediu ao tribunal que se deducise testemuño sobre a súa declaración, co fin de aclarar se cometería un delito de falso testemuño. A avogada da acusación adheriuse á súa petición.

Todas as partes acudidas na causa elevaron a definitivas as súas conclusións iniciais neste xuízo. O seu avogado defensor pide a súa absolución, pero a Fiscalía e a acusación particular atribúenlle un delito de asasinato en grao de tentativa polos que o fiscal pide 12 anos de prisión, dez anos máis de orde de afastamento e 15.000 euros de indemnización.

A segunda e última sesión, celebrada este xoves, tivo o seu momento central co testemuño dos forenses que analizaron tanto á vítima como ao acusado tras os feitos.

Os especialistas determinaron que a suposta vítima, Eliza G.G.P., presenta un trastorno por tensión postraumática e que sufriu o día dos feitos catro feridas "moi graves e moi importantes" compatibles co uso dunha maza, aínda que non puideron concretalo. Si sinalaron que lles parece moi difícil que se houbese auto lesionado a si mesma con esa maza e tampouco ven compatibles as lesións cunha caída enel chan do baño, tal e como sostén o acusado.

Así, os forenses cren que resulta "bastante improbable" darse catro golpes como os que presentaba a muller nunha caída, pois tan só poderían explicarse por un rebote e "serían moitos rebotes". Conclúen tamén que non lle recoñeceron ás acusado lesións compatibles con que el fose a vítima. Así, el relatou que ela lle atacou primeiro e el defendeuse, pero os forenses non o consideran compatible.

Pola sala de vistas desfilaron durante toda a mañá deste xoves os axentes da Policía Nacional de Vigo que acudiron ao hotel no que o acusado presuntamente golpeou reiteradamente cunha maza á súa muller e tentou asfixiala e relataron que lles viron a ambos os ensanguentados, ela primeiro no corredor espida e logo nunha habitación tapada por un albornoz e el na habitación dos feitos.

En defensa do acusado compareceron na sala de vistas o seu fillo, a súa ex muller e un amigo avogado que indicaron que nunca viran episodios de violencia entre a parella.