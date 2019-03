Xuntos Down Pontevedra prepara unha curta de terror

Obradoiro do FICBUEU coa Asociación Down Pontevedra © FICBUEU

O colectivo pontevedrés Xuntos Down, que atende a persoas con Síndrome de Down, está a preparar unha curta de terror desenvolta no marco do obradoiro cinematográfico impartido pola Asociación FICBUEU, dentro da súa Área Social.

A produción desta curta, que empezou neste mes de marzo e vaise a prolongar ata xuño, estrearase en setembro no 12º Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu cos traballos dos demais participantes.

Con esta actividade, a asociación busca promover a autonomía e o desenvolvemento persoal das persoas con Síndrome de Down e que experimenten, colaboren e dean renda solta á súa imaxinación, estimulando a creatividade artística. Tamén se contribúe a visibilizar o potencial das persoas con discapacidade intelectual e a normalizar a convivencia, a tolerancia e contribuír ao desenvolvemento social e cultural fomentando valores como o respecto, a igualdade e a solidariedade.