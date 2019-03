Rematan as obras no parque Rosalía de Castro

Parque de Rosalía de Castro © Concello de Pontevedra

O remate das obras no parque Rosalía de Castro cara á explanada do recinto feiral e a consolidación e renovación do circuíto peonil da fachada da avenida de Compostela completan os traballos de mellora da contorna do Pazo da Cultura.

A Concellería de Parques, Xardíns e Medio Ambiente Natural puxo en marcha estes traballos de mellora co fin de que este espazo de paso cara ao campus estea en boas condicións de uso e goce da veciñanza.

Os traballos no parque Rosalía de Castro supuxeron a creación dunha nova senda peonil que consolida o camiño xerado polo tránsito de persoas pola zona e que conecta a pista de saída dos vehículos do estacionamento do Pazo coa vía de acceso á este estacionamento. Ademais tamén eliminouse un acceso rodado feito por condutores a través do propio parque (situado entre a entrada ao estacionamento e a súa saída).

Está previsto facer neste espazo un tratamento de xardinería para que recupere a zona verde. Por outra banda recentrouse a estatua de Rosalía de Castro, situada no entronque coa ponte de Santiago, de tal xeito que sexa máis visible, especialmente tendo en conta que é a figura que lle dá nome ao parque.

Coa renovación do circuíto peonil da fachada da avenida de Compostela, que une a ponte de Santiago co campus universitario se está a resolver tamén os problemas de pluviais que provocaran o deterioro do firme e a creación de fochancas. Ademais os traballos incluíron a limpeza e reparación dos bancos iluminados con cores da fachada desta avenida e o arranxo de todo o dispositivo de iluminación.