O mercado de Pontevedra prepárase para abrir o seu novo espazo gastronómico

Espazo gastronómico do mercado de abastos de Pontevedra © Concello de Pontevedra

Os pontevedreses xa nos podemos facer unha idea clara de como será o espazo gastronómico da primeira planta do mercado de abastos. Tras completarse as obras para habilitar os postos que ofrecerán todo tipo de produtos, xa chegou o mobiliario que dará un toque máis acolledor ás instalacións.

Así, haberá grandes mesas de madeira corridas, mesas máis pequenas, cadeiras ou pequenos sofás, creando recunchos máis agradables que se adapten ás preferencias do público.

Será, en todo caso, un espazo compartido por todos os locais onde os clientes poderán consumir os produtos que adquiran neste espazo gastronómico. Tamén se habilitou a antiga lonxa como unha especie de miradoiro sobre o río Lérez.

O mercado xa está preparado, por tanto, para recibir aos emprendedores que ocuparán os postos gastronómicos que están habilitados ao redor da primeira planta destas instalacións. Será unha vez complétense os trámites administrativos.

A edil responsable do mercado, Anabel Gulías, explicou hai uns días que se recibiron trece propostas. O obxectivo é que este espazo poida abrir as súas portas antes do verán.

O espazo gastronómico contará, segundo avanzaron os seus responsables, cunha 'merluzoteca', con pescada elaborada en diferentes variedades; unha 'pulpoteca', que ofrecerá polbo de Ons a prezos populares; ou ofertas vexetarianas, unha delas comidas a base de verduras e outra que servirá almorzos, zumes e batidos.

Haberá ademais postos de peixe afumado, de mexillóns preparados de diversas maneiras, de ' piadas' ou crepes salgadas, de empanadas con produtos que se poden comprar no propio mercado de produtos, de elaborados a base de polo ou de comida 'de pucheiro'.

Como non pode ser doutra maneira, ademais dos dous bares actuais que se manterán abertos, haberá postos de bebida. En concreto, unha viñoteca especializada en viños galegos, unha coctelería e un negocio de cervexas artesás.