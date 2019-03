Convocan unha sentada en Benito Corbal para reclamar a implantación total do programa de cribado de colon

Campaña para reclamar o cribado de colon © AECC

O 31 de marzo conmemórase o Día Mundial para a Prevención do Cancro de Colon e a Asociación Española contra o Cancro (AECC) en Pontevedra quere reivindicar o 100% da implantación dos programas de cribado de colon en 2021. Por este motivo convocou para este xoves 28 unha sentada contra este tipo de cancro que levará a cabo na rúa Benito Corbal, á altura do número 1, entre as 11.00 e as 13.00 horas.

Para esta campaña utilízanse os lemas #ContigoDamosLaCara e #siéntate. Durante esta actividade, o equipo de voluntariado informará sobre esta sinxela proba de cribado que é o Test de sangue oculto en feces (TSOH), un método que prevén un tipo de cancro que é mortal se non é detectado coa antelación suficiente. Con todo, é un dos casos que conta cunha porcentaxe de duración elevadísimo no caso de que sexa controlado a tempo.

A campaña desenvolverase tamén en todas as sedes locais da AECC durante os próximos días. Desde a asociación indican que Galicia é unha das comunidades autonómas que asumiu o reto de alcanzar o 100% de implantación dos programas de cribado de cancro de colon en 2021.

As persoas entre 50 e 69 son a poboación de risco aos que se dirixen estas probas de cribado. Con todo, só o 45,5% dos preto de 12 millóns de persoas en idade de risco participa no programa.