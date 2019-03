Marín reabre a súa praza de abastos tras cambiar o pavimento do chan

Novo pavimento na praza de abastos de Marín © Concello de Marín

Tras varios días pechada, a praza de abastos de Marín volverá abrir as súas portas este martes. Isto é posible despois de que se completaran os traballos para a renovación do pavimento do chan.

A obra tivo un investimento de 32.272 euros, que na súa maioría foron financiados con cargo ás subvencións para a rehabilitación e a sinalización do patrimonio histórico-cultural da Deputación de Pontevedra.

Os traballos consistiron na renovación do actual pavimento, que había que cambiar porque perdera as súas condicións para cumprir a normativa de hixiene aplicable a este tipo de espazos.

Así, instalouse un novo pavimento completamente impermeable, non absorbente e sen xuntas. En concreto, o chan ten un cor cuarzo nos corredores e, entre os postos, aplicouse resina de poliuretano.

Ademais, substituíronse as actuais tapas de fundición de ferro por tapas estancas de aceiro inoxidable.

A concelleira Cristina Acuña coordinou estas obras cos vendedores e as praceiras tratando de buscar o mellor encaixe para todos, consensuando estas datas para a súa realización.