RADIO.- A gruta de Gizamaluke xoga ao lanzamento do ano en Steam 'Sekiro: Shadows Die Twice'

Primeiras impresións en A gruta de Gizamaluke tras o lanzamento por parte de Steam do xogo de acción 'Sekiro: Shadows Die Twice'. E cales son esas primeiras valoracións?, nada máis sinxelo para sabelo que escoitar este podcast de PontevedraViva Radio ao que se suma unha vez máis Adrián Suárez de 'Mundo Gamers' quen ademais ultima un libro sobre a obra de Miyazaki.

Ademais, Carlos Pereiro, Sara Orozco e Juan Sanmartín analizan Stadia, a plataforma dixital de videoxogos que leva o apelido de Google.

E 'Que pasa non mundo?' por exemplo, que este pasado luns 25, tivo lugar o primeiro episodio da retransmisión de Sony: State of Play, para promocinar novidades de PlayStation. E falando de promocións, os máis agudos puideron conseguir gratis - tamén este luns 25 -, 'The Elder Scrolls III: Morrorwind' con motivo do aniversario da saga.