Falece unha muller en Cerponzóns tras bater de maneira frontal contra un camión

Accidente na estrada N-550 en Cerponzóns © Mónica Patxot

Unha colisión frontal entre un camión e un turismo volveu a tinguir de negro a rede de estradas de Pontevedra. Unha muller de 41 anos, veciña de Caldas de Reis, faleceu nun accidente que produciu na estrada N-550, ao seu paso por Cerponzóns.

O sinistro, que se rexistrou sobre as 13.15 horas, foi no quilómetro 113 da N-550.

O choque entre ambos os vehículos foi frontal e a muller, única ocupante do turismo, faleceu no acto, mentres que o condutor do camión resultou ileso.

Ao lugar acudiron tamén os bombeiros de Pontevedra, que tiveron que excarcerar o corpo da muller. Esta quedou atrapada no interior do coche como consecuencia do forte impacto.

A Garda Civil investiga as causas de accidente. O camioneiro, tras o sucedido, deu negativo na proba de alcoholemia.