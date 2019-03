Ceos despexados e ventos do nordés durante esta semana

Continúa a influencia anticiclónica neste luns, cun aumento da circulación do nordés que deixará ceos despexados. As temperaturas mínimas mantéñense sen cambios en 8 graos, mentres que as máximas descenden lixeiramente, pasando de 25º a 23º.

O comezo da semana en Pontevedra estará marcado, en termos xerais, por ceos sen nubes e temperaturas mínimas ordinarias para esta época. As máximas amosarán valores máis altos do normal, aínda que irán minguando regularmente.

O venres pronunciarase o declive nas temperaturas máximas, que pasarán de 23º a 19º, mentres que as mínimas se elevarán 5 graos, chegando aos 11º.

Durante a fin de semana e o comezo da próxima, persistirá a influencia das altas presións con ventos de compoñente leste, polo que o tempo será seco e soleado xeralmente. As temperaturas serán máis altas nos primeiros días da semana, decaendo progresivamente despois, segundo as previsións de Meteogalicia.