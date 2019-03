Os ex alcaldes Rivas Fontán e Pedrosa cren que Lores "debe dedicarle más tiempo a los nietos que a la política"

Os ex alcaldes de Pontevedra, José Rivas Fontán e Juan Luís Pedrosa trasladaron o seu apoio ao candidato do Partido Popular, Rafa Domínguez. "Es de los momentos más felices en mi vida política", expresou Domínguez.

Juan Luís Pedrosa cre que Rafa Domínguez "va a ser un buen alcalde" porque reúne "cualidades" sendo a "primordial" a idade. O actual cabeza de lista do PP ten 42 anos, Pedrosa foi alcalde con 40 e Pepe Rivas con 37 anos "la edad es esa, no es la que tiene Lores" que agora ten 65 anos. "Ahora está cayendo exactamente en la misma historia que criticaba a Fraga", lembrou Pedrosa.

Nesta sentido, Pepe Rivas engadiu que "sin regeneración na hay democracia". E considera que o Concello de Pontevedra "necesita renovación" porque "un hombre de 65 años y con 20 años de mandato está convertido en un abuelo que debe dedicarle más tiempo a los nietos que a la política".

Rivas Fontán tamén puxo en valor a "Los Domínguez", a familia do candidato, "para mi es una dinastía" na cidade de Pontevedra e engadiu que "por la marca creo que podemos responder".

Pola súa banda, o candidato do PP, Rafa Domínguez, insistiu na mensaxe de que "esta Pontevedra que tenemos es el fruto y el trabajo de mucha gente" entre outros, dos exalcaldes. Así no caso de Pepe Rivas lembrou que durante a súa etapa como rexedor dotou ao municipio dunha "rede de auga digna, modernizou a administración municipal, aprobou o PXOM que aínda está vixente" e recuperou o Teatro Principal.

Respecto a Juan Luís Pedrosa "un alcalde vital" para a cidade do Lérez, Rafael Domínguez destacou que "él planificó la Pontevedra actual", la expansión hacia el Este, gestionó la consecución del Plan Urban "con más de mil millones de pesetas", peonalizou algunhas rúas ou construíu os aparcadoiros Central e de Barcelos.

"No todo lo ha hecho Lores", dixo Juan Luís Pedrosa que aconsellou a Rafa Domínguez "si eres alcalde tú haz lo que creas por la ciudad, no le hagas caso a los políticos de arriba, porque ellos van a lo suyo no van a lo tuyo que es la ciudad que tienes que defender con unas y dientes".

Neste sentido Pedrosa confesou que "mi mayor fallo fue no haber ido a la manifestación famosa del 5-J", en referencia a aquela histórica mobilización que sacou á rúa a multitude de pontevedreses en contra da instalación dunha empacadora de lixos en Vilaboa, reclamando unha circunvalación, un novo hospital e contra a segregación da Audiencia Provincial. Despois daquela protesta cidadá a dereita perdeu a alcaldía que pasou a mans de Lores nunha coalición de esquerda e nacionalistas.

Tanto José Rivas Fontán como Juan Luís Pedrosa descartaron un regreso á escena política "nunca segundas partes fueron buenas", dixeron.