O centro de Saúde de Bueu recuperará ao seu segundo pediatra

A partir do martes 26, un profesional de pediatría ocuparase da praza que estaba baleira no Centro de Saúde de Bueu. Farase cargo da atención sanitaria infantil xunto co profesional que xa prestaba este servizo ata agora.

Esta incorporación, permite que se recupere a situación de antes de outubro na que localidade morracense contaba con dous pediatras ás súas disposición.

A área sanitaria de Pontevedra fai fincapé en que nesta especialidade hai paro cero pero, e que non se dispón de pediatras nas listas de contratación. Iso mesmo ocorre noutras áreas sanitarias de Galicia e doutras Comunidades Autónomas onde están faltos de especialistas nas listas de contratación.