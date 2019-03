San Benito, viacrucis e pregón da Semana Santa

O mosteiro de San Salvador de Lérez celebrou este xoves a festividade de "San Benito de inverno" que coincide o primeiro día da primavera. Esta celebración tradicional reúne a menos devotos que a que se celebra o 11 de xullo na honra ao santo "máis milagreiro".

Este venres ao finalizar a misa das 20 horas, do mesmo xeito que todos os venres de Coresma, a Basílica de Santa María a Maior acolle a celebracíon do Via Crucis debido ao peche do convento das Clarisas.

As estacións do Via Crucis son percorridas por membros da Confraría do Espiritu Santo e compoñentes do coro de excantores dos Institutos de Pontevedra que interpretan os tradicionais motetes, para lembrar os pasos de Xesús no seu camiño ao Calvario ata a súa crucifixión e morte.

SEMANA SANTA

A Xunta Coordinadora da Semana Santa de Pontevedra, ten programados xa os actos previos que se desenvolverán na cidade en próximos días.

O martes 2 de abril, na Igrexa Parroquial de San Bartolomé, terá lugar o pregón da Semana Santa, a cargo do José Luis Dorelle Iglesias, delegado diocesano para os cursos de Cristiandade.