O PSOE urxe medidas especiais para acabar cunha praga de ratas

O Partido Socialista alerta de que as ratas pardas, máis coñecidas como ratas de sumidoiro, pódense converter nun verdadeiro problema sanitario para Pontevedra se o Concello non adopta medidas especiais de carácter urxente para evitar a súa proliferación, que, segundo denuncia a Agrupación Municipal do PSOE, "xa alcanzou a zonas moi transitadas e barrios do centro urbano".

A preocupación por esta "plaga" foi reiterada polos veciños ao candidato socialista á alcaldía, Tino Fernández, durante recentes visitas realizadas co seu equipo a diferentes puntos da cidade.

Fernández sinala que a empresa concesionaria do servizo de limpeza e recollida de lixo "ten no seu contrato a obriga de realizar desratizacións periódicas da cidade", pero "salvo cando se lle mete presión para facelo, non parece que o esté a cumprir".

Na súa opinión, o Goberno local debería adoptar "medidas especiais" en determinados barrios, xa que, "como non atallen o problema, van ter que chamar ao frautista de Hamelin".