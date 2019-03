Pillado "in fraganti" cando forzaba a caixa de recadación dun negocio de autolavado de coches

Efectivos da Policía Nacional da Comisaría Provincial de Pontevedra detiñan nos últimos días un home de 25 anos de idade, veciño de Pontevedra e con antecedentes policiais como presunto autor dun roubo con forza nas cousas cando tentaba roubar nunha estación de autolavado.

Segundo informa a Policía Nacional, o roubo producíase o 16 de marzo ao redor das 03.40 da madrugada. Os axentes atopábanse realizando labores de prevención da seguridade cidadá por distintos puntos do municipio cando detectaron o home cun obxecto na man e accedendo ao establecemento.

O home dirixiuse á altura do punto onde se atopaba a caixa de recadación dunha das máquinas de lavado e utilizou o obxecto para apalancar a porta da caixa e recoller as moedas.

Os axentes sorprendérono "in fraganti" e o home fuxiu á carreira. A Policía Nacional lograba interceptalo á altura do túnel peonil que se atopa debaixo da Nacional 550. Ademais de 10 euros en moedas, os axentes retiráronlle unha picaraña, alicates e unhas tesoiras.

O establecemento no que se rexistrou o suceso foi obxecto de roubos desde decembro de 2018 de forma reiterada, segundo indican desde a Comisaría Provincial. Os xestores presentaron oito denuncias e, en todos os casos, utilizouse o mesmo "modus operandi" para forzar as caixas moedeiro.

No bar situado nas proximidades á estación de autolavado tamén se rexistrou o 7 de marzo un roubo. Neste caso, a porta atopábase forzada e o bolso da encargada desaparecera do armario no que se atopaba. No interior do bolso había 466 euros.

O detido foi trasladado a dependencias policiais e, unha vez que prestou declaración, foi posto a disposición xudicial.