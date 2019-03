Asociacións de catro países reunidas pola súa "amizade" co Camiño Portugués

O albergue de peregrinos do mosteiro Vairão, na localidade portuguesa de Vila do Conde, acolleu o pasado domingo o nacemento da Federación Internacional de Asociacións de Amigos do Camiño Portugués a Santiago (FIACPS).

A Federación, sen ánimo de lucro, que inclúe asociacións de catro países (Portugal, España, Reino Unido e México), ten por obxecto a Unión Asociacións Amigos do Camiño Portugués a Santiago dedicadas á revitalización, a recuperación, a sustentabilidade, o mantemento , promoción e difusión do Camiño Portugués de Santiago, a defensa dos valores dos peregrinos, a hospitalidade, a universalidade e os valores asociados á peregrinación xacobea.

A Comisión fundacional de FIACPS está constituída polo Albergue Virxe Peregrina de Pontevedra (Presidencia), Asociación Espazo Jacobeus (Tesourería), Asociación ACB - Albergue Cidade de Barcelos (Secretariado), Asociación de Peregrinos "Via Lusitana" e a Asociación Internacional de Compañeiros nos Camiños de Santiago (vogais).