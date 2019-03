Ponte Caldelas prepara o seu primeiro 'sábado de música acuática' ao redor da fonte luminosa

A nova fonte inaugurada na renovada Praza de España de Ponte Caldelas será escenario o vindeiro 23 de marzo do primeiro 'Sábado de Música Acuática'.

O Concello ofrecerá a partir das 21:00 horas un espectáculo coreográfico de auga e luz con pezas de Andrés Lorenzo, Queen e Georges Bizet.

O espectáculo inclúe as dúas pezas interpretadas durante a inauguración oficial da praza, é dicir, Naceu unha Estrela, a homenaxe á música tradicional galega do compositor local Andrés Lorenzo, e We will rock you, de Queen. Finalmente interpretarase a Marcha dos Toureiros, pertencente á ópera Carmen, de Georges Bizet.

Ademais destes eventos, a nova fonte servirá a partir de agora para remarcar efemérides concretas, como cando o pasado 8 de marzo tinguiu de cor violeta con motivo do Día Internacional da Muller.