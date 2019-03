Ana Pastor repite polo PP en Pontevedra tras a "renovación tranquila" de Pablo Casado

Acto do PP sobre as "Mulleres do rural" © PP de Pontevedra

O líder do PP, Pablo Casado, presentou este sábado a súa "renovación tranquila" nos cabezas de lista do partido ao Congreso ante as eleccións xerais de abril.

A dirección nacional do PP renovou case o 80% dos seus número uno ao Congreso con respecto aos comicios de xuño de 2016. Si que incorporou a tres exministros de Mariano Rajoy: Isabel García Tejerina (Valladolid), Rafael Catalá (Cuenca) e Ana Pastor.

A presidenta do Congreso volverá ser cabeza de cartel do PP por Pontevedra.

Para este sábado estaba confirmada a súa presenza nun acto do seu partido no Hotel Rías Baixas, baixo o título "Mulleres do Rural" que contou coa asistencia de diversas asociacións.

Nesta charla-coloquio a conselleira Ángeles Vázquez lembrou que en Galicia o paro feminino sitúase nun 12%, mentres que a nivel estatal é dun 16%, polo que "a nosa comunidade autónoma está nunha moi boa posición".

Pola súa banda a secretaria xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, Susana López Abella manifestou que "as mulleres do rural son fundamentais para o

sostemento de Galicia".