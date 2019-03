O pleno dos "minutos da basura" da corporación

Pleno da corporación municipal de Pontevedra, do mes de marzo de 2019 © Mónica Patxot Pleno da corporación municipal de Pontevedra, do mes de marzo de 2019 © Mónica Patxot Pleno da corporación municipal de Pontevedra, do mes de marzo de 2019 © Mónica Patxot Pleno da corporación municipal de Pontevedra, do mes de marzo de 2019 © Mónica Patxot Pleno da corporación municipal de Pontevedra, do mes de marzo de 2019 © Mónica Patxot

Máis de tres horas e media duraba o pleno de marzo que se celebraba este venres 14 no Teatro Principal. Unha vez máis, representantes da Policía Local de Pontevedra concentrábanse ante as portas do edificio e manifestaban o seu malestar durante os primeiros puntos do pleno co equipo de goberno debido ao conflito laboral aberto no que reclaman a equiparación salarial. Liderados polo delegado de Comisións Obreiras, Antonio Millares, os policías pediron a dimisión do concelleiro de persoal Vicente Legísima despois da súa intervención nun dos primeiros puntos do día, no que o Partido Popular solicitaba un recoñecemento ao labor humanitario da Brilat e a súa continuidade na súa actual localización, en Figueirido.

Rafa Domínguez, portavoz do PP, mostrouse satisfeito porque o BNG vote a favor do "exército español" e se centrou en referirse a varios concelleiros nacionalistas sinalandolles que o exército é o "garante último de la unidad de España". Legísima replicou ao representante popular alegando que o apoio era á misión humanitaria. O debate provocou unha intervención do alcalde de Pontevedra sinalando ao líder da oposición que o pleno non era o sitio oportuno "para conseguir un orgasmo", o que provocou a réplica de Domínguez asegurando que Lores era un "grosero". Tras o enfrontamento dialéctico, os representantes da Policía Local corearon "goberno de Lores, represores". Finalmente, o apoio á Brilat foi secundado por todos os grupos.

Tamén saíu aprobado por unanimidade a posta en funcionamento dun servizo de "respiro familiar", a proposta do grupo municipal socialista. Na intervención de María José Rodríguez Teso, a concelleira popular emocionouse durante o seu reclamo de orzamentos sociais.

Ademais aprobábase por unanimidade a proposición de Marea Pontevedra sobre os crematorios para que se corrixa o baleiro existente sobre este tema no actual Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). A decisión foi aplaudida por un grupo de integrantes da Plataforma Anticrematorios, que asistían ao debate con camisetas amarelas. Neste punto, o portavoz de Marea, Luís Rei, manifestaba que este pleno era o dos "minutos da basura" ante a proximidade das eleccións e despois de catro anos en que non foi posible sacar un novo PXOM.

A proposta do Partido Popular sobre a retirada do plan de compostaxe comunitaria non contou co apoio plenario a pesar do intenso debate que se abriu no que se poñían en cuestión os métodos que se están utilizando no Concello para a instalación dos composteiros comunitarios e sobre a situación do proxecto da planta da Canicouva. O concelleiro César Mosquera defendeuse das críticas de todos os grupos afirmando que o Concello de Pontevedra e os da comarca serán os únicos que estean adaptados en 2023 á normativa europea grazas ao plan Revitaliza, que o tamén vicepresidente da Deputación promove desde a institución provincial.

Aprobáronse por unanimidade as dúas mocións de Ciudadanos, unha sobre a elaboración dun Plan de Conciliación Persoal, Familiar e Profesional da Cidadanía e outra sobre a regulación a través dunha convocatoria pública das axudas municipais para sufragar o servizo de comedor escolar a familias en situación de vulnerabilidade. Tamén, con todos os votos da corporación, aprobábanse as mocións do PSOE para erradicar a publicidade sexista no municipio e a de Marea Pontevedra sobre a recuperación ambiental dos terreos que actualmente ocupan o Parque de Maquinaria e a Imprenta provincial en terreos da Xunqueira. Sobre o traslado do Parque de Maquinaria ao polígono industrial de Barro, César Mosquera indicou que todo depende de Costas pero, recalcou, que desde a Deputación se quere dar a máxima axilidade a este tema.

O enfrontamento máis agre de toda a sesión produciuse como consecuencia da moción presentada polo Partido Popular para que o pleno esixise responsabilidades á presidenta da Deputación, Carmela Silva, pola sentenza sobre o caso do "enchufe" en Vigo da cuñada da máxima responsable provincial. A moción, defendida por José Luis Martín, centrouse en culpar a Fernández Lores de ser "cómplice" de manter a Silva á fronte da Deputación. O concelleiro popular arremeteu contra a presidenta provincial indicando que fraco favor "hace a las mujeres" ao permitir a entrada pola porta de atrás a súa familiar no Concello de Vigo.

A portavoz de Ciudadanos María Rey lembroulle ao popular que na sentenza non se nomea á política socialista para, a continuación, afirmar que se ela fose hoxe Carmela Silva, levaríalle ao xulgado. O portavoz do grupo municipal socialista Tino Fernández tamén se centrou, na súa intervención, en que durante ese proceso xudicial, Silva non fora chamada nin como testemuña e cualificou a moción popular como "política rastrera e barriobajera" para convidar aos integrantes do grupo municipal do PP para gozar no "lodo". No caso do concelleiro do BNG e vicepresidente provincial, César Mosquera, denominou os populares de "recadeiros" do PP de Vigo e tachou a moción de "delirante". A proposta foi rexeitada cos votos en contra de todas as agrupacións, agás o Partido Popular.

O último tema que se tratou foi a moción de urxencia sobre o achantamento da Avogacía do Estado na causa aberta sobre a prórroga de Ence, proposta polo PP e que foi rexeitada por maioría de membros da corporación.