40 persoas fan uso do Punto de Intercambio Familiar Municipal en Marín

O Punto de Intercambio Familiar Municipal (PFI) en Marín é un servizo municipal que facilita un lugar neutral para que se desenvolva a entrega e a recollida de menores nos réximes de visitas onde exista ruptura de parella ou conflitos coa familia.

Este servizo é o único destas características que existe en Galicia e leva en funcionamento desde o ano 2015. Actualmente se atopa situado no segundo piso da Casa Principal da Finca de Briz.

O persoal do PIF actúa como intermediario das entregas e recollidas. As persoas que utilizan este espazo son aquelas con domicilio no partido xudicial de Marín, que contan cun dereito de visita estipulado xudicialmente a favor dun menor e sexa necesario un lugar neutral para evitar conflitos que eviten o bo desenvolvemento.

Con este punto búscase garantir a seguridade dos menores e previr situacións violentas; favorecer unha boa relación entre os nenos e nenas coas súas persoas proxenitoras; informar e derivar ás persoas interesadas a servizos especializados encargados da protección e da asistencia ás mulleres que sofren violencia de xénero. Ademais queren evitar que se produzan situacións de abandono de menores ou irresponsabilidades dos seus proxenitores a través deste centro.

Segundo o goberno local de Marín, moitos concellos mostraron o seu interese no funcionamento deste espazo como modelo para instauralo nos seus municipios.

Actualmente fan uso do servizo 40 persoas e en período de solicitude á espera de resolución xudicial están pendentes catro casos.