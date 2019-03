Xa está aberto o prazo de achegas para a elaboración do estatuto do organismo autónomo do Museo de Pontevedra.

O obxectivo é abrir un proceso participativo que dea cabida ás inquedanzas do tecido cultural e asociativo, e de institucións públicas e privadas, tal e como anunciaran a semana pasada o vicepresidente da Deputación, César Mosquera, e o deputado de Cultura e Lingua, Xosé Leal.

O formulario, que permanecerá activo ata o 15 de abril, pode atoparse na seguinte ligazón.

Neste sitio web, desde o ente provincial explícase que a necesidade e oportunidade da aprobación deste regulamento está asociada ao procedemento de selección dunha persoa para ocupar o cargo de dirección en base a un cargo de dirección xeral, xunto coa consolidación nos orzamentos para o 2019 dunha praza de dirección de xestión por

Desde a Deputación tamén se vai realizar un traballo de difusión sobre este proceso participativo e enviaranse comunicacións a diferentes entidades e persoas particulares para convidalas a realizar as achegas que consideren oportunas.