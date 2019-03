Versións contraditorias no xuízo ao empresario portugués acusado de tentar matar á súa muller nun hotel de Vigo

Carlos Inácio Pinto, acusado de tentar asasinar á súa esposa nun hotel de Vigo © Mónica Patxot

O empresario portugués Carlos Inácio Pinto, en prisión desde maio de 2016 por presuntamente tentar asasinar á súa esposa nun hotel de Vigo golpeándoa reiteradamente cunha maza e tentando asfixiala, defendeu este xoves a súa inocencia. Na súa declaración asegurou que foi ela a que o atacou con ese obxecto contundente e que el se limitou a defenderse.

A versión da presunta vítima, Eliza G.G.P., é totalmente distinta. Segundo o seu relato dos feitos, que fai seu a Fiscalía para acusar a Carlos Inácio, atacouna por detrás cando se estaba botando crema despois da ducha. Empezou a golpeala reiteradas veces, ata que ela caeu ao chan e finalmente logrou escapar e pedir axuda ao persoal do hotel.

Ambos declararon na primeira sesión do xuízo por estes feitos que arrincou este xoves na Sección Cuarta da Audiencia. A vista oral, seguida con gran interese por varios medios de comunicación portugueses, retomarase o próximo 28 de marzo para determinar a posible responsabilidade criminal do acusado. A Fiscalía pide que sexa condenado por un delito de asasinato en grao de tentativa a 12 anos de prisión, dez anos máis de orde de afastamento e 15.000 euros de indemnización.

O acusado rexeitou responder as preguntas da avogada da acusación particular, pero si se someteu ao interrogatorio do fiscal e do seu avogado defensor. A eles relatoulles que a mañá dos feitos, sobre as 8.20 horas, estaba na habitación do hotel coa súa esposa cando ela atacoulle cunha maza no baño e el limitouse a defenderse. Segundo o seu relato, el reaccionou empuxándoa e ela escorregou e golpeouse varias veces. El mesmo acabou caendo ao chan e sufriu un episodio cardíaco.

O acusado tiña sospeitas de que a súa esposa quería que el sufrise "algún tipo de accidente" e xa anteriormente viviran situacións que, analizadas co tempo, parécenlle estrañas. Así, indica que tres meses antes, viaxaran a Hawaii e fixéronse un seguro de accidentes e que durante esa viaxe obrigoulle a subir tres montañas e el mesmo chanceou coa súa cuñada: "Paréceme que a túa irmá quéreme matar".

A suposta vítima mostrouse moi nerviosa durante a declaración ante o fiscal e, ao pouco de empezar a rememorar os feitos, rompeu a chorar. Entre prantos, relatou que estaba a se duchar e, cando acabou e estaba a se poñer crema, escoitou que el estaba a ouriñar. Aos poucos segundos sentiu "un golpe moi forte na cabeza por detrás". Non lembra cantas veces o golpeou, pero si que foron varias e que tentou estranguarla.

"Collíame o pescozo e golpeábame a cabeza contra o chan", indicou respecto diso. Ela, ante o que estaba a suceder, "só pensaba que tiña que saír de alí", que ía morrer. Finalmente, conseguiu abrir a porta e pedir axuda.

En resposta á versión dos feitos do seu marido, asegurou que non o agrediu nin rabuñou nunca e que, de feito, el é máis forte que ela. Ademais, detallou que lle quedaron lesións físicas e psicolóxicas polas que reclama unha indemnización. "Quedeime na casa do meu pai e non podía ir ao baño soa", indicou, e estivo moito tempo acudindo a psicólogos. De feito, este xoves compareceu acompañada por unha psicóloga como apoio.

A vítima asegura que nunca pediu diñeiro a cambio de retirar a denuncia, algo que sostivo durante a vista o avogado da defensa.

Na sesión deste xoves tamén declararon varios traballadores do hotel no que ocorreron os feitos. Atopáronselle espida no corredor, ensanguentada, con golpes na cabeza e moi nerviosa e a maza estaba no chan e con manchas de sangue. Ela pediulles que chamasen a unha ambulancia, pero non á Policía e engadiu: "miren ao meu marido, que non sei que lle pasa".