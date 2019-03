O PP presentará nun mitin en Poio a todos os seus candidatos ás alcaldías na comarca

O PP ultima os preparativos para o mitin comarcal que se celebrará este venres ás 19 horas no local da Comunidade de Montes de San Xoán, en Poio, e no que están confirmadas as intervencións do presidente do PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo e o presidente provincial do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda.

No acto participarán tamén os candidatos do PP ás alcaldías da comarca capitalina, como Rafa Domínguez, do PP de Pontevedra; Ángel Moldes, de Poio; José Antonio Landín, por Barro; Carlos Costa, candidato á suceder a Julio Sayáns na alcaldía de Campo Lameiro; Jorge Cubela, que aspira a ser o primeiro alcalde de Cerdedo-Cotobade despois da fusión; Juan Manuel Batista, candidato popular á alcaldía de Fornelos de Montes; Jorge Canda, alcalde da Lama e candidato á reelección; Antón Xil, candidato á alcaldía de Ponte Caldelas; Agustín Reguera, alcalde e candidato dos populares en Soutomaior; e Alberto Acuña, candidato do PP á alcaldía de Vilaboa.

Ademais dos presidentes autonómico e provincial do PP e os candidatos da comarca, a organización espera unha concorrida afluencia de afiliados e simpatizantes de todos os concellos da contorna para arroupar aos seus candidatos ás próximas elección municipais, así como de militantes e dirixentes do PP de toda a provincia.