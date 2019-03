Gloria Blanco (PSOE) e Pepa Pardo (PP), socias na avogacía e 'enemigas íntimas' na política

Gloria Blanco e Pepa Pardo, no despacho de avogados que ambas comparten © Mónica Patxot Gloria Blanco e Pepa Pardo, no bufete de abogados que ambas comparten © Mónica Patxot Gloria Blanco e Pepa Pardo, no bufete de abogados que ambas comparten © Mónica Patxot

Cando comezaron a traballar xuntas nin Pepa Pardo nin Gloria Blanco podían sequera imaxinar que, ademais de compartir bufete de avogados, acabarían enfrontándose nunhas eleccións. Agora, catro anos despois, farano como os respectivas números 2 de Rafa Domínguez e Tino Fernández nas candidaturas que PP e PSOE presentan ás municipais de maio.

Coñecéronse a través de varios amigos en común -hai xa uns 16 anos- e, tras coincidir nos xulgados, decidiron unir os seus camiños e compartir o mesmo despacho de avogados no centro de Pontevedra. "Traballamos moi ben xuntas", explica Gloria. "Levamos temas parecidos e temos moita sintonía".

"Eu confío moito nela e ela tamén en min", engade Pepa, que foi a primeira en dar o salto á primeira liña política cando Rafa Domínguez incluíuna na súa executiva e, moi pronto, presentouna como a súa 'man dereita'. Para ela, o PP sempre foi o "partido de casa". De feito, a súa tía xa fora concelleira en Pontevedra con Alianza Popular en 1983.

A súa compañeira lembra que "desde o minuto 1" sabía que Pardo sumaríase ao proxecto do PP en Pontevedra porque "sabía que Rafa e ela eran moi amigos" e que no seu círculo máis próximo "sempre ten moito peso o que ela di". Os halagos son mutuos. Pepa afirma que 'Yoya', como a coñecen os seus amigos, é unha muller "moi válida".

O seu, con todo, si foi algo máis inesperado. Acabou sendo a número 2 do PSOE porque así o decidiron os seus militantes nas primarias celebradas recentemente. "Chamei a Pepa para dicirllo porque quería que se enterara por min e cando llo dixen non puidemos deixar de rir, non eramos capaces de falar", lembra Gloria entre risas.

Para ela, os socialistas sempre foron o seu 'fogar político'. O seu bisavó xa foi militante a principios do século XX e os seus tíos tamén estiveron vinculados ao PSOE de Pontevedra e Marín. Ela, recoñece, afiliouse tras o "terrible" comité federal que forzou a dimisión de Pedro Sánchez. Tiña claro que "quería facer o que fixen", loitar polo regreso do agora presidente.

Iso si, as súas respectivas ideoloxías nunca provocaron problemas entre elas. "Temos a habilidade de que cando chegamos a un punto que non se pode sobrepasar sabemos frear", explica Gloria. É algo bo nun despacho no que, segundo Pepa, "nos encanta debater", especialmente de política, "pero sempre desde o respecto".

As súas discusións son, sobre todo, sobre política nacional. "Somos diametralmente opostas", recoñecen as dúas mulleres. "Eu son sanchista e a ela lle rechifla Pablo Casado que eu, como comprenderás, non o podo soportar", explica 'Yoya'. Pepa, pola súa banda, bromea con que á súa socia "fáltalle obxectividade porque atopa guapísimo a Pedro Sánchez".

"Eu e o 99,9% a sociedade", matiza a socialista, "se ata Broncano chámalle Hot Sexy Peter".

Máis en común teñen cando analizan a situación de Pontevedra. Gloria Blanco entende que o modelo urbano da Boa Vila "gusta moito", pero débese exportar ao resto do municipio e satisfacer as necesidades do rural e dos barrios. Pepa Pardo coincide en que Pontevedra "necesita máis" e que este modelo "hai que enchelo".

Explican que, ás veces, entran nos seus respectivos despachos para comentar noticias e que "eu me preocupo cando Pepa e eu estamos de acordo en algo", asegura a socialista entre risas. Ela, segundo a súa compañeira, "é a que máis alza a voz", algo que adoita suceder cando eses debates son nunha cafetería próxima.

Agora, eses diálogos trasladaranse ao pleno da corporación xa que, pase o que pase o 26 M, ambas serán concelleiras do PP e do PSOE. As dúas esperan que cos seus respectivos xefes de filas como alcalde. Teñen claro que nos plenos "debateremos o que teñamos que debater e alí quedará", subliña Pepa Pardo, "sairemos e irémonos a tomar unha coca cola".

Esta dinámica, ademais, confían en que non cambiará o seu traballo no despacho porque, segundo Gloria, "aquí non traeremos cousas de partido" e saben que haberá cousas que "non poderemos falar". Ningunha das dúas, iso si, quere pensar como compatibilizarán traballo, familia e política aínda que a popular asegura que "todo é cuestión de amoldarse". O que esperan, sen ningunha dúbida, é que o que a avogacía uniu non o separe a política